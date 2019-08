Bürgerversammlung in Kaarst : Keine Sanierung privater Brunnen in Holzbüttgen und Vorst

Kaarst DIe zweite Bürgerversammlung zum Thema Grundwasserverunreinigung in Holzbüttgen war für die Bürger ein herber Rückschlag. Der Kreis nannte keine konkreten Maßnahmen und will den Verursacher zur Rechenschaft ziehen.

In der Aula des Georg-Büchner-Gynmasiums war noch massig Platz. Vielleicht lag es an dem warmen Wetter, vielleicht aber auch daran, dass die Bürger nach der letzten Versammlung am 16. April zum Thema Grundwasser, zu dem der Rhein-Kreis geladen hatte, schon genug gehört hatten. Rund 70 Menschen waren gekommen, um sich in Sachen Grundwasserverunreinigung auf den neuesten Stand zu bringen.

Christian Horn aus Holzbüttgen wollte wissen, welche konkreten Schritte der Kreis jetzt macht, denn einfach zu warten, ist ihm zu wenig. „Wir haben eine ganz komplexe Lage. Wir haben bislang nicht gesehen, dass hier eine akute Gefahr vorliegt. Wir haben erst im Zuge der Kanalbaumaßnahmen in Holzbüttgen erfahren, dass eine Verunreinigung vorliegt“, sagte Clever. Der Kreis sei jetzt an einem Punkt angelangt, wo er den notwendigen Druck ausüben werde. „Seien Sie versichert, wir werden handeln“, versprach Clever. „Ich vermisse die Maßnahmen. Sie versuchen, einen Konsens zu erzielen, aber das ist keine Lösung. Ich bin bislang mehr als enttäuscht, was hier bislang als Ergebnis vorgestellt wurde“, sagte ein Bürger. Kreisumweltdezernent Karsten Mankowsky versprach, in Sachen Sanierung jetzt „Gas zu geben“. Für die Verunreinigung des Grundwassers sind Altlasten eines Chemiekaliengroßhandels verantwortlich, der Boden ist massiv mit leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) verseucht. Der Rhein-Kreis hatte zu dieser zweiten Bürgerversammlung geladen, weil in vier von 71 Proben Überschreitungen der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgestellt worden waren. Im Rahmen der Kanalbaumaßnahme an der Nordkanalallee war eine Grundwasserverunreinigung mit leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen (LHKW) festgestellt worden.