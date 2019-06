kfd Sankt Martinus Kaarst : „Kirche ohne Frauen gibt es nicht“

Kaarst kfd Sankt Martinus Kaarst feierte ihr 100-jähriges Bestehen mit vielen Gästen im Pfarrzentrum.

In seiner Predigt nahm Eßer Bezug auf die kfd als Glaubensgemeinschaft, welche erfüllt vom Geist der Liebe und des Mitfühlens Anteil an göttlicher Verbundenheit habe. „Sie ist ein exorbitanter wichtiger Teil der Gemeinde“, so Eßer. Sein Zitat, dass man kfd auch mit „Kaffee für Deutschland“ übersetzen könne, wurde beim Empfang eindrucksvoll widerlegt. In einem Rückblick riefen die Mitarbeiterinnen Renate Springer, Christiane Louis, Edeltraut Emmerich und Hilde Robertz die Aktivitäten der kfd in Erinnerung: Einkehrtage, Wallfahrten, Fortbildungen, Besuchsdienste und rheinischer Frohsinn beim Karneval gehören ebenso dazu wie Basare, bei denen jährlich Tausende von Euro sozialen Einrichtungen zugute kommen.