Angebot in Kaarst Katholische Bücherei St. Martinus will Platz schaffen

Die Kindergärten lernen an vier Terminen alles rund um das Thema Bücher. Dazu zählen die Punkte Ausleihen, Vorlesen, Zuhören oder Erzählen. Am Ende gibt es dann eine Führung durch die Bücherei. „Viele Kinder haben keinen Kontakt zu Büchern, das wollen wir mit dem Büchereiführerschein ändern“, sagt Holz. Mit rund 11.000 Medien – darunter CDs, Bücher, DVDs oder Figuren für die Toniebox, ein für Kinder konzipiertes Abspielgerät. Dabei ist die Bücherei angehalten, keine „alten Kamellen“ zur Leihe anzubieten. „Wir stellen jedes Jahr rund 1200 neue Medien ein und sortieren aus“, sagt die Leiterin. Und Ausmisten lautet auch das Stichwort für die nächsten Wochen und Monate: „Wir sind viel zu voll. Dabei haben wir schon viel aussortiert, einige Regale stehen schon nicht mehr so voll wie andere“, so Holz. Die aussortierten Bücher werden teilweise an Kindergärten verschenkt, ein Teil lande aber auch in der Mülltonne.