Grünen-Fraktion in Kaarst Ex-Bundestagskandidatin Voller legt Ratsmandat nieder

Nun verschwindet die 41-Jährige vorerst von der politischen Bühne. „Es gibt nicht den einen Grund, sondern es sind mehrere“, erklärt Voller auf Anfrage. Sie könne ihre Aufgabe „aus familiären und persönlichen Gründen“ nicht mehr so wahrnehmen, wie sie es eigentlich möchte. „Es ist mir nicht leicht gefallen und ich habe lange darüber nachgedacht, letztendlich bin ich zu der Entscheidung gekommen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um nicht weiterzumachen“, so Voller. Es gebe Situationen im Leben, in denen sich die Prioritäten ändern würden, und eine solche Situation sei bei ihr nun eingetreten. Ein solches Amt verlange viel Engagement, und Voller habe einen hohen Anspruch an sich selbst. „Wenn ich merke, dass ich an meine Grenzen stoße, ist es Zeit, die Reißleine zu ziehen“, sagt sie.