Kaarster Sängerin : Als Entertainerin auf dem Kreuzfahrtschiff

Barcelona Katharina Molzberger ist bereits zum fünften Mal für „TUI Cruises“ unterwegs. An Deck ist sie für das Entertainment der Gäste zuständig.

Bevor es losgehen kann, stehen zwei Monate Proben in Berlin an. In den Studios von „TUI Cruises“ werden die Szenen erarbeitet, erste Kostüme anprobiert und natürlich die Kollegen kennengelernt, mit denen man die nächsten Monate verbringt. Insgesamt bin ich gut acht Monate unterwegs – sechs Monate auf dem Schiff, davor zwei Monate Proben. Bei einer so langen Zeit ist es wichtig, gut mit den Kollegen auszukommen. Auf dem Schiff ist man auf kleinstem Raum immer beieinander. Ein Glück, dass ich tolle Kollegen habe. Auch die übrige Crew ist immer freundlich. Am 24. September dieses Jahres hieß es für uns Abflug nach Mallorca. Mit dabei: zwei Koffer für ein halbes Jahr. Man braucht an Bord nicht viel, für die Verpflegung ist gesorgt. Wer seine Kabine dekorieren möchte, kann Magnete und Fotos mitbringen oder sich erstere in den Städten als Erinnerungsstücke kaufen. In den ersten Wochen gilt es für uns und das Team an Bord alle Stücke, die zuvor „trocken“ geprobt wurden – also ohne Bühne und Technik – innerhalb weniger Tage perfekt rüberzubringen. Unsere Spielstätten an Bord der „MeinSchiff 4“ sind das Theater, das Klanghaus- ein Konzertsaal auf See- und eine Bühne am Pool.