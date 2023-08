800 Besucher bei Konzert in Kaarst „Kasalla“ rockt das Albert-Einstein-Forum

Strahlende Gesichter beim Kulturteam der Stadt: 800 Besucher, so etwas hat es schon lange nicht mehr gegeben. Für „Kasalla“ dürfte das nichts Besonderes gewesen sein. Sie waren im vergangenen Jahr in der Domstadt bei einem Konzert zum zehnjährigen Bestehen der Band vor 41.000 Fans aufgetreten. Es war eigens für den Auftritt am Sonntag besonders leistungsstarke Technik ausgeliehen worden. Mit der Singleauskopplung „Piraten“ war einst der große Durchbruch für Flo Peil, Bastian Campmann, Nils Plum und Sebi Wagner gelungen. „Kasalla“ – dieser rheinische Begriff steht für Ärger beziehungsweise Krawall – wartete nicht allzu lange, spielten schon nach einer knappen halben Stunde den Song, der ihnen zum Durchbruch verhelfen sollte. Was auffiel: Das Durchschnittsalter dürfte bei knapp über 40 Jahren gelegen haben – damit waren die Besucherinnen und Besucher deutlich jünger als der Durchschnitt der sonstigen Kleinkunst-Kunden. Es waren sogar einige Kinder unter den Zuschauern. „Kasalla“ tritt längst nicht nur zu Karneval auf. Die fünf Musiker spielen überwiegend volkstümliche Musik mit kölschem Dialekt. Im komplett leer geräumten Albert-Einstein-Forum erklangen Songs, die mitunter stark an „BAP“ erinnern. Aber „Kasalla“ traut sich weit mehr als moderne Popmusik mit kölschem Dialekt: A-capella-Gesang und sogar ein Rap überraschten das Publikum. Viele Besucherinnen und Besucher standen nicht einfach so herum wie bestellt und nicht abgeholt, sondern bewegten sich im Rahmen der arg begrenzten räumlichen Möglichkeiten. Aber schließlich ging es um Themen wie Lebenslust und Lebensfreude, aber auch um Heimatverbundenheit, um Freiheit und um sehr viel „Hätz“. „Ist da einer?“: Auf diese Frage antwortete das Publikum „Wir sind Viele“.