Auftritt im Einstein-Forum am Sonntag Kasalla kommt in die „Stadt met K“

Die Kölner Erfolgsband Kasalla kommt am Sonntag, 27. August (19 Uhr) ins Albert-Einstein-Forum. Für das Konzert gibt es noch wenige Resttickets, die online auf http://3k.reservix.de gekauft werden können. Für Musikfans sind die Kölsch-Rocker von Kasalla seit 2011 eine der beliebtesten und erfolgreichsten Mundart-Bands Kölns. Ein Status, den sie Jahre nach ihrer Gründung mittlerweile unangefochten einnehmen, nicht zuletzt aufgrund der Top-10-Chartplatzierung ihres 2017 erschienenen Albums „Mer Sin Eins“ und ihrer Echo-Nominierung 2018. Weitere Hits: „Pirate“, „Alle Jläser huh“, „Stadt met K“ und „Immer noch do“. In Kaarst füllten sie im Jahr 2020 zweimal die restlos ausverkaufte Drive-In-Comedy-Arena auf dem alten Ikea-Gelände. In diesem Jahr gehen sie wieder auf Tour und kommen natürlich wieder in die „Stadt met K“ ins Albert-Einstein-Forum. Aus Sicherheitsgründen wird kein Stuhl im AEF stehen. Einlass ist ab 18 Uhr. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Fans – wenn möglich – zu Fuß oder mit dem Fahrrad anreisen. Begrenzte PKW-Parkplätze gibt es direkt am AEF, an der VHS mit Zufahrt über die Heinrich-Hertz-Straße oder am Stadtpark mit Zufahrt über die Pestalozzistraße und im Umfeld der Innenstadt.