Fisch mit Böller gefüttert Koi-Karpfen in Kaarst getötet – 10.000 Euro Belohnung

Das Wegsprengen des Kopfes eines Koi-Karpfens, der angeblich so groß wie ein Dackel war, „hat noch einmal eine andere Qualität“, sagt er. Da der Fisch neben dem Teich lag müssen die Täter erstens nah ans Becken herangegangen sein und das Ausmaß ihrer irrsinnigen Aktion definitiv gesehen haben. „Mir macht es große Sorge, dass sich hier so ein Irrer herumtreibt“, erklärt Zimmermann. Die Belohnung habe er extra so hoch angesetzt. „Wenn das viele Menschen lesen, wird der Täter vielleicht zu einem Geständnis getrieben“, so seine Hoffnung.