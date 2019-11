Population in Kaarst : Karpfen aus dem Stadtparksee werden an Zootiere verfüttert

Das Füttern der Fische und der Wasservögel ist verboten. Das Ordnungsamt wird verstärkt kontrollieren. (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Julia Kilian

Kaarst Die Überpopulation im Stadtparksee soll gestoppt werden. Die dicken Fische sollen als Futter für die Tiere im Kölner Zoo enden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Der Stadtmittesee in Kaarst befindet sich in einem schlechten Zustand. Es ist unmöglich, bis auf den Grund zu sehen. Einige Maßnahmen zur Verbesserung der Situation sind schon erfolgt, weitere sind geplant. Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart kündigte im Bau- und Umweltausschuss an, dass dem See Fische entnommen werden sollen, um die Wasserqualität zu verbessern. Das Füttern der Fische und der Wasservögel ist gemäß einer ordnungsbehördlichen Verordnung verboten. Das Ordnungsamt wird verstärkt auf die Einhaltung dieser Verordnung achten und Bußgelder verhängen.

„Die Röhricht-Inseln sind bereits eingebracht worden, auf den Verbissschutz haben wir aber bisher verzichtet“, erklärte Burkhart. Dies sei aus optischen Gründen geschehen. Die Verwaltung sei nicht sicher, ob dieser Schutz überhaupt erforderlich ist. Sie werde bis etwa Mitte Dezember abwarten und dann entscheiden, ob in einen Verbissschutz investiert werden soll oder nicht.

Info Bis zu 200 Euro Strafe für die Fütterung der Tiere Kosten Die Röhricht-Inseln haben rund 10.000 Euro gekostet, die Befischung wird mit knapp 3000 Euro zu Buche schlagen. Ordnungswidrigkeit Für das Füttern der Tiere kann ein Ordnungsgeld von bis zu 200 Euro fällig werden.

Burkhart klärte auf, was mit den Fischen aus dem See passiert. „Ein Unternehmen ist bereits mit dem Befischen beauftragt worden, was derzeit noch fehlt ist die Genehmigung des Rhein-Kreises Neuss als Untere Wasserbehörde“, erklärte Sigrid Burkhart. Die Vorgehensweise beschrieb sie so: „Die Fische werden von einer Fachfirma durch leichte Stromschläge narkotisiert.“ Sie werden dann entnommen und nach Köln gebracht. Das Schicksal, das sie dort erwartet: Die Kaarster Stadtmitte-Karpfen und –welse und andere Fischarten werden an die Tiere im Kölner Zoo verfüttert. „Vor allem die größeren Exemplare müssen raus“, erklärte Burkhart. Die Firma verfüge über entsprechende Erfahrungen und sei in der Lage, entsprechend zu selektieren. Wann die Fische entnommen werden, wisse man noch nicht, werde diesen Zeitpunkt aber auch nicht kommunizieren. Der Grund: „Das soll keinen Eventcharakter bekommen.“