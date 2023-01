Veranstaltungen von drei Vereinen Karnevalsvereine laden zum „Bunten Abend“ ins Einstein-Forum

Einen großen Dank spricht der der Kaarster St. Sebastianus-Schützenbruderschaft aus, die am Vormittag des 22. Januar ihre Mitgliederversammlung im Einstein-Forum durchführt. Denn eigentlich wollte die Stadt Kaarst das Forum an dem Samstag nicht vermieten. „Die Schützen hatten nichts dagegen. Einzige Bedingung: Wir müssen nachts nach der Sitzung das Forum auf Vordermann bringen“, so Ducksch. Nachdem die Pläne der gemeinsamen Sitzung im vergangenen Jahr durch die Pandemie durchkreuzt wurden, wagen die Veranstalter nun einen neuen Anlauf. Und bislang sieht es gut aus, es ist recht unwahrscheinlich, dass dem „Bunten Abend“, wie die Veranstaltung offiziell heißt, noch etwas in die Quere kommen könnte. „Die Künstler sind gebucht, die Einladungen verschickt“, so Ducksch.