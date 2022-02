Johanniter-Zentrum in Kaarst : Quartiersmanager plant Karnevalsveranstaltung

Johanniter-Zentrum in Kaarst

Kaarst Neben einem Programm mit Büttenreden, Berliner backen und einer Profi-Schmink-Aktion soll auch das Kinderprinzenpaar zu Besuch kommen.

Bei einem der internen Treffen wurde er von den Bewohnern der Tagespflege gefragt, ob Vollmert Karneval nicht eine Veranstaltung für die Mieter initiieren könne. Und Vollmert kann. Nun wird es am Karnevalssamstag (26. Februar) eine interne Karnevalsveranstaltung in den großzügigen Räumen der Johanniter-Tagespflege geben – allerdings nur für die Mieter. Via Facebook sucht Vollmert nach Ehrenamtlern, die bei der Planung und Umsetzung der Karnevalsfeier helfen.