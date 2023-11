Auftakt der Karnevalssession in Kaarst Erste Bewährungsprobe für neuen Hoppeditz

Kaarst · Wenn am Samstag in der Kaarster Rathausgalerie der Hoppeditz erwacht, erscheint ein neues Gesicht im Kaarster Rathaus: Daniela Frimmersdorf schlüpft in die Rolle des Hoppeditz. Eingeladen sind alle Närrinnen und Narren.

09.11.2023 , 04:50 Uhr

12 Bilder Um 11.11 Uhr - Der Hoppeditz erwacht in Kaarst

Der Hoppeditz wird wieder wach – und das natürlich am Samstag, 11. November um 11.11 Uhr in der Kaarster Rathausgalerie. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mit den Vertretern der Kaarster Karnevalsvereine und -gesellschaften den neuen Hoppeditz, verkörpert von Daniela Frimmersdorf, aus dem Schlaf zu erwecken und den Beginn der närrischen Session 2023/2024 mit viel guter Laune einzuläuten. Der Kulturbereich der Stadt Kaarst und die Karnevalsvereine haben wieder ein tolles närrisches Programm auf die Beine gestellt. „Die Band die keiner kennt" unterhält das Publikum auf bewährte musikalische Art, während die Tanzgarden der beiden Kaarster Karnevalsvereine „Narrengarde Blau-Gold" und „Kaasch op Jöck" ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen. Mit Prinz Raphael I. (Leßmann) hat die Stadt in diesem Jahr wieder ein närrisches Oberhaupt: Er bringt, obwohl er mit seinen 18 Jahren noch jung ist, außergewöhnlich viel karnevalistische Erfahrung mit. Prinz Raphael I. hat nach seiner Proklamation beim Hoppeditz-Erwachen seinen ersten Auftritt vor großem Publikum. Die Karnevalsvereine und die Stadt Kaarst freuen sich auf zahlreiches närrisches Publikum. Der Eintritt ist frei.

