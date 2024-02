Interview mit Karnevalsprinz Raphael Leßmann Mit dem Karneval auf Missstände aufmerksam machen

Raphael Leßmann ist erst 18 Jahre alt und schon Karnevalsprinz von Kaarst. Er ist der jüngste Repräsentant in ganz NRW. Am Rosenmontag steht für ihn der Höhepunkt dieser Session an: Der Rosenmontagszug in Büttgen, bei dem er als Prinz auf einem Wagen mitfährt und von Tausenden Jecken am Straßenrand gefeiert wird. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er über seine Motivation, seinen Auftritt bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus und seine Auftritte als Büttenredner. Zudem erklärt er, was er am Aschermittwoch vorhat.