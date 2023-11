Sitzung der kfd im Pfarrzentrum Karnevalsprinz Raphael I. proklamiert

Die Laudatio hielt die ehemalige Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus, die in perfekter Reimform aus dem kurzen Leben des bislang jüngsten Karnevalsprinzen – Leßmann ist erst 18 Jahre alt – berichtete. Bürgermeisterin Ursula Baum und Dieter Güsgen (Leiter Kulturamt) übergaben anschließend die Insignien. Unter großem Applaus übernahm nun Raphael I. Leßmann sein Amt. Seine Antrittsrede meisterte er mit Bravour. Nach einer launigen Begrüßung wurde er ernst und thematisierte das in seinen Augen unsägliche Verhalten der Klimakleber und die Gewalt gegen Nothelfer und Polizei. Leßmann selbst arbeitet ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz, dieses Engagement ist auch auf seinem Orden zu sehen. Seine Spenden gehen daher an die ehrenamtlichen Notseelsorger. Leßmanns Motto: „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“. Als Dankeschön schenkte Danny Frimmersdorf ihm einen Prinzensong. Für Unterhaltung sorgte die Band „KWIEN de Stääneflejer“ vom Rhing.