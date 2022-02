„Radlstadl“ und „Altes Rathaus“ : Wo Kaarster an Karneval Party machen können

Michael Schreinermacher freut sich auf die Karnevalstags in seinem „Alten Rathaus“. Foto: Altes Rathaus

Kaarst In der kommenden Woche beginnt der Straßenkarneval, dann sind normalerweise wieder die Jecken unterwegs. Wo die feiern können, haben wir hier zusammengestellt.

Zwar fallen der traditionelle Rathaussturm an Altweiber und der Rosenmontagszug in Büttgen aus, dennoch gibt es in Kaarst auch in diesem Jahr Möglichkeiten für Jecken, Karneval zu feiern.

So zum Beispiel im Alten Rathaus (Rathausstraße 3). Am Altweiber-Donnerstag ist dieses ab 11 Uhr geöffnet. Inhaber Michael Schreinermacher erwartet einen großen Ansturm. „In den Jahren vor der Pandemie war das einer der besten Tage des Jahres“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Deshalb wird es auch Eintrittskarten für Altweiber geben, die ab sofort im Alten Rathaus zu erwerben sind. Kosten: 6 Euro. Für die Partys am Karnevalssamstag (ab 19 Uhr) und am Rosenmontag (ab 11 Uhr) verlangt Schreinermacher keinen Eintritt. Gebucht hat Schreinermacher bereits einen DJ für die Öffnungstage. Für alle Tage gilt die 2G-plus-Regelung, Eintritt haben also nur geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich einen negativen Schnelltest vorweisen.

Das ganze Karnevalswochenende durchgefeiert werden kann im „Radlstadl“ im Sportforum Büttgen. Dieser wird an Altweiber (ab 11.11 Uhr) offiziell eröffnet. Für die richtige Stimmung sorgt DJ Andy Luxx, der unter anderem im Megapark auf Mallorca auflegt. Bei einem Kostümwettbewerb an Altweiber gibt es einen Gutschein über 250 Euro für den „Radlstadl“ zu gewinnen.

Am Freitag und Samstag öffnet das Brauhaus jeweils um 18.11 Uhr, am Sonntag und an Rosenmontag um 11.11 Uhr. Auftreten wird am Samstag und Montag „Die Band die keiner kennt“. Karten für alle Tage gibt es nur im Vorverkauf. Kosten: 12,49 Euro pro Person und Tag. Auch im „Radlstadl“ gilt die 2G-plus-Regelung.