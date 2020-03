Inhaber des Algarve-Bads in Holzbüttgen : Kehrmann ist auch mit 100 noch ein fleißiger Geschäftsmann

Holzbüttgen Karl Kehrmann hat das „Algarve-Bad“ in Holzbüttgen aufgebaut. Auch im Alter von 100 Jahren arbeitet er noch jeden Tag in seinem Wellnesstempel.

Begonnen hatte sein Leben in Hattingen, aufgewachsen ist er aber in Wesermünde und Bremerhaven. Nach dem Abitur meldete er sich freiwillig zum Wehrdienst, überlebte die sechs Kriegsjahre mit fünf Verwundungen – dazu zählen ein Lungendurchschuss und eine massive Fußverletzung. Deshalb muss er noch heute einen Stock benutzen. In Russland lernte er damals auch den Saunabesuch kennen. Dieses Erlebnis sollte entscheidende Weichen für sein Leben stellen. Nach Kriegsende lebte er zunächst in Arnsberg, wo die englische Besatzungsmacht ihm das Recht einräumte, als Kaufmann zu arbeiten. Karl Kehrmann ging sofort in die Selbstständigkeit, handelte mit Baumaterial und gründete später ein Recylingunternehmen in Duisburg. Sein Lieblingsreiseziel: die Algarve in Portugal, wo er Ferienwohnungen und Restaurants eröffnete. Der umtriebige Geschäftsmann geriet durch Zufall an die Immobilie in Holzbüttgen und es wurde ihm der Vorschlag gemacht, dort eine „Schönheitsfarm“ zu eröffnen. Dafür schien ihm 1974 die Zeit noch nicht reif zu sein – eher für ein Wellnesszentrum mit Sauna. Denn sie hatte Karl Kehrmann in bester Erinnerung. Seitdem ist das „Algarve-Bad“ aus Holzbüttgen nicht mehr wegzudenken.