Städtische Galerie Büttgen Kunst, die zum Nachdenken anregt

Wenn in Büttgen eine Ausstellung eröffnet wird, ist man als regelmäßiger Besucher gespannt, was einen erwartet. Oft ist der erste Eindruck beim Betreten des Raums entscheidend. Und dieser Eindruck ist positiv. Dass die Exponate bei aller Unterschiedlichkeit auch etwas Verbindendes haben, wird erst auf den zweiten Blick erkennbar. Die beiden grandiosen großformatigen Bilder vom Karin Brosa beeindrucken wegen der Motive und der malerischen Qualität gleichermaßen. Allein der Rasen, der der Kunsthistorikerin an ein Werk Dürers erinnerte, ist ein Meisterstück. In Anlehnung an Spitzweg‘s „Schmetterlingsfänger“ schuf Karin Brosa ein sehr eindrucksvolles und eigenständiges Bild: Menschen fangen mit übergroßen Netzen Schmetterlinge, die in diesem Fall Drohnen sind. Es herrscht enorme Aufregung, es hat den Anschein, als sei großes Chaos ausgebrochen.