Kantor aus Kaarst Dieter Böttcher komponiert Lied für die Erstkommunion

Das neue Mottolied wurde bereits bei den Eröffnungsgottesdiensten für die Kommunion gesungen. Was noch fehlt: Eine MP3-Aufnahme. „Wir singen das Lied jedes Jahr ein und verteilen das als MP3, damit die Kinder das in den Gruppenstunden oder zu Hause hören und dementsprechend üben können“, erklärt Böttcher. Sobald die Aufnahme fertig ist, wird das an alle Eltern der Kommunionkinder geschickt. Das aktuelle Lied liegt auch in den Liedbüchern in der Kirche – sehr zur Freude der neuen Drittklässler, deren Mottolied es ist. „Die Viertklässler sind immer etwas traurig, weil ihr Mottolied nun nicht mehr in dem Buch ist“, so Böttcher.