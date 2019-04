Bäume befallen : Kaarst kämpft gegen den Eichenprozessionsspinner

Kaarst Der Eichenprozessionsspinner hat sich im vergangenen Jahr auch in Kaarst stark vermehrt. Um die Kaarster Bürger zu schützen, müssen die befallenen Bäume behandelt werden.

Um die Kaarster Bürger zu schützen, müssen die befallenen Bäume behandelt werden. Am kommenden Montag, 29. April, wird zunächst an den Bäumen im Stadtpark gearbeitet: Ab 8.15 Uhr wird deshalb die Querung des Stadtparks mit Ausnahme der La-Madeleine-Allee gesperrt. Am Dienstag ist der Fuß- und Radweg entlang der Neersener Straße sowie der Spielplatz „An der Sonnenuhr“ am Vormittag gesperrt.