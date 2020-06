Finanzen in Kaarst : Kämmerer schließt Haushaltssperre weiterhin aus

Kaarst Die Corona-Krise hat finanzielle Auswirkungen auf alle Städte und Kommunen bundesweit. Der Kaarster Kämmerer Stefan Meuser hat in der vergangenen Woche den Finanzstatusbericht für den Monat Mai im Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt.

Er geht aber davon aus, dass die Stadt Kaarst nicht so stark betroffen sein wird wie andere Kommunen. „Auf der nächsten Ratssitzung können wir hoffentlich belastbarere Zahlen vorstellen“, so Meuser. Die Kämmerei ist weiterhin dabei, Deckungspotenziale zu erörtern, die bei Bedarf in Anspruch genommen werden können. Eine Haushaltssperre schließt Meuser weiterhin aus. „Das habe ich nicht vor“, so der Kämmerer.