Shows im Einstein-Forum in Kaarst Kabarett startet im Januar durch

Insgesamt werden im Jahr 2023 58 Shows im Einstein-Forum aufgeführt. Geplant ist auch eine Fortsetzung des Sommer Spezials auf dem Tuppenhof. Im neuen Jahr steigt der Kulturbereich ab dem 13. Januar wieder mit einigen Highlights ein. Am 13. Januar ist „Schlachtplatte – Die Jahresendabrechnung“ mit dem Kabarett-Quartett Jens Heinrich Claassen, Robert Griess, Sebastian Schnoy und Kathi Wolf zu sehen. Am 14. Januar kommen blickt „Emmi & Willnowsky – Deutschlands Comedy-Duo Nr. 1“ zurück auf ihr liebevolles, zum Brüllen komisches Eheleben und präsentiert die beliebtesten Lieder und Sketche aus ihrem unerschöpflichen Repertoire genüsslicher Gemeinheiten. Am 15. Januar treten „Pippo Pollina & Thomas Sarbache“ auf. Die rezitierende Stimme von Schauspieler Sarbacher, der ausgewählte Passagen aus dem Roman „Der Andere“ – das Erstwerk von Pippo Pollina vorliest, dazwischen eingestreut die Lieder vom italienischen Liedermacher und Buchautor Pippo Pollina, der die Erzählung mit seinem Gesang abrundet. Ende Januar (27.) tritt Mirja Regensburg auf – das Multifunktionswerkzeug unter den weiblichen Comedians. Sie macht Stand-up-Comedy, singt und improvisiert. Einen Tag später (28.) kommt ein alter Bekannter nach Kaarst: Wilfried Schmickler zeigt sein Programm „Es hört nicht auf“, in dem er gegen die Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen Hass und Intoleranz kämpft.