Kleinkunstprogramm in Kaarst 2020 : Kabarett kehrt ins Einstein-Forum zurück

Kaarst Im August 2020 zieht das Kaarster Kleinkunst- und Kabarettprogramm wieder in die alte Spielstätte Albert-Einstein-Forum. Kulturmanager Dieter Güsgen stellte das Programm für 2020 vor. Eine Preiserhöhung gibt es vorerst nicht.

Jetzt geht der Blick nach vorne: Ab August 2020 wird das Kleinkunst- und Kabarettprogramm wieder im AE-Forum stattfinden, der Freitag als Aufführungsabend kommt wieder dazu und es werden wahrscheinlich bis zu 65 Veranstaltungen angeboten. „Ein paar absolute Highlights sind noch offen“, versprach Güsgen. Sein Kollege Elmar Spinnen erläuterte die Neuerungen für: An Sonntagen beginnen die Veranstaltungen auf Wunsch vieler Zuschauer und Künstler bereits um 19 Uhr. Die Rückkehr ins AE-Forum lockt mit neuen (und bequemeren) Stühlen, Klimaanlage und einem bespielbaren Innenhof mit Gastronomieangeboten. Die Comedy-Mix-Show mit NEWS 89,4 – ein Format für junge Talente – löste die Knacki-Deuser-Show ab und geht in das zweite Jahr. Am 10. März wird es die erste „Komische Nacht Kaarst“ geben. Fünf Comedians treten in fünf Kneipen per Taxi-Shuttle jeweils 20 Minuten lang auf. Der Gast wählt sein Lieblingslokal und bleibt dort den ganzen Abend über. Dieses Konzept habe sich in diversen Städten schon gut bewährt, so Spinnen.