Kabarett in Kaarst : Wilfried Schmickler schüttet verbale Häme über Politik aus

Kaarst „Es hört nicht auf“ heißt das aktuelle Programm von Wilfried Schmickler. Das kann als Hoffnungsschimmer aufgefasst, aber auch mit etwas fürchterlich Nervigem assoziiert werden wie zum Beispiel einem chronischen Schmerz.

Ein Hoffnungsschimmer in Corona-Zeiten ist, dass Kabarettisten vom Schlage eines Wilfried Schmickler trotzdem auftreten. Genervt war der Kleinkünstler, der Ende des Monats 67 Jahre alt wird, allerdings auch: Nicht allein die vielen politischen Totalversager gehen ihm mächtig auf den Wecker, er zeigte sich auch sonst dünnhäutig wie eine Diva: „Ich seh’ immer gleich auch – Sie stören hier die Veranstaltung“, herrschte Schmickler am Sonntag eineFotografin an, die sich behutsam an ihn herangepirscht hatte.