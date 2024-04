Kabarett in Kaarst Max Uthoff nimmt Politik und Gesellschaft ins Visier

Die Zeit rast. Uthoff hat noch 287 ungelesene Bücher im Regal. Er scheint lieber Zeitschriften zu lesen, nimmt mehr als einmal Bezug auf die Süddeutsche. Sein Vorschlag: Ein „Death-Coach“ getreu dem Motto „Wohnst du noch oder stirbst Du schon?“. Was ihm nicht behagt, ist der „real existierende Konsumismus“. In seiner Fantasie verheddert sich Björn Höcke in einer Reichsflagge. Kritik an der AfD gehört längst ins Lastenheft eines Kabarettisten. Max Uthoff ist auf die etablierten Parteien fast genauso schlecht zu sprechen. Sie machen aus seiner Sicht gerade etwas sehr Verwerfliches: Sie versuchen, den Zustrom von Asylbewerbern zu verringern, weil die Wähler das so wollen. Uthoff beschimpft die Politiker, weil sie das umsetzen, was das Volk offenbar will. Er findet es unangemessen, dass die Deutschen so frech sind, zu erwarten, dass jemand, der zu uns kommt, sich auch auf irgendeine Weise nützlich macht.