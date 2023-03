Albert-Einstein-Forum in Kaarst Übersicht über das Kabarett-Programm am ersten Märzwochenende

Am Samstag (4. März, 20 Uhr) ist Kabarettist Christoph Brüske mit seinem Programm „Tanz auf dem Vulkan“ endlich wieder zu Gast im AEF. Seine früheren Auftritte im Forum und bei Kaarst Total gelten als legendär. Das liegt nicht zuletzt an der Spontaneität, die er bei seinen Jahren im Bonner Springmausensemble verfeinert hat, an seinem Gesang, den er als ausgebildeter Bass-Bariton richtig gelernt hat, sondern natürlich auch an seinem politischen Kabarett, das ihm immer besonders am Herz lag. Sein Mix aus politischer Anklage, klugem Kabarett, ausgelassenen Karneval bis hin zu musikalischem Hochgenuss wurde mit stehenden Ovationen und minutenlangem Beifall gefeiert. Dazu garniert er jedem Auftritt mit lokalen Infos und kredenzt der gastgebenden Stadt eine eigene Hymne. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Kabarettisten unter http://www.brueske.de.