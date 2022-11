Kleinkunst in Kaarst : Kabarettprogramm läutet Endspurt ein

Kaarst In den letzten beiden Monaten des Jahres gibt es im Einstein-Forum zahlreiche Shows. Ein Überblick, welche Künstler schon in den Startlöchern stehen.

Das Kaarster Kabarett- und Kleinkunstprogramm 3k* ist gut aus den Herbstferien gekommen, die beiden Veranstaltungen von Guido Cantz und Stephan Bauer waren ausverkauft. Nach einer kurzen Pause beginnt am kommenden Wochenende nun der Endspurt im Albert-Einstein-Forum. Am Samstag, 5. November (20 Uhr), ist der in Deutschland lebende amerikanische Comedian John Doyle mit seinem neuen Programm „Das Leben ist Abenteuer genug“ zu Besuch. Warum suchen Menschen eigentlich das Abenteuer in extremen Situationen? Das Leben ist doch Abenteuer genug, meint John Doyle, der damit sein vielleicht persönlichstes Programm betitelt. Am Freitag, 11. November (20 Uhr), wird das Berliner Kabarett-Ensemble Distel mit seinem Programm „Deutschland in den Wechseljahren“ auftreten. Die Kanzlerin geht – das Virus bleibt. Ganz Deutschland fragt sich: Wie heißt die neue Mutante nach der Bundestagswahl. Schon jetzt ist klar, für viele wird es ein Erreger sein. Anfang 2020 war die Welt einfach nur so nicht in Ordnung. Dann kam ein Virus und veränderte alles.