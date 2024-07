Dieter Welsink löst Paul Terner ab Kaarster übernimmt Präsidentschaft bei den Rotariern

Der 30. Juni ist das rotarische Silvester, denn am 1. Juli übernehmen Jahr für Jahr neue Gesichter die Spitzenämter der global operierenden Bewegung. Rotary kommt von Rotieren – ein urdemokratisches Prinzip: Primus inter Pares, Erster unter Gleichen. Für zwölf Monate wird aus einem einfachen Mitglied der Clubpräsident, auch der Präsident von Rotary International oder der Distrikt-Governor, eine Art Bezirksvorsitzender, muss spätestes am 30. Juni des folgenden Jahres wieder abtreten. So wird in weltweit 46.000 Clubs der Ämterwechsel Ende Juni zu einem Hochfest im Jahreszyklus.