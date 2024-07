Angebot bei „Sport im Park“ Die Segelschüler vom Kaarster See

Freitagnachmittag am Großen Kaarster See. Gäbe es nicht das Rauschen der Autobahn, so könnte sich der Besucher des Kaarster Segelclubs (KSC) glatt an einem bekannten italienischen oder österreichischen See wähnen. Segelboote ziehen ihre Bahn, Stand-Up-Paddler probieren sich aus, Surfer kreuzen und selbst ein Hund darf mit Herrchen auf einem Surfbrett Platz nehmen und eine Fahrt auf dem See genießen.