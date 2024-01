Sitzungen, Termine und mehr Kaarster Jecke stehen in den Startlöchern

Es gibt auch wieder Karnevalssitzungen der Katholischen Frauengemeinschaften, mit einer Ausnahme: Im Vorster Pfarrzentrum wird am 26., 27. und 28. Januar gefeiert sowie am 2. und 3. Februar. Die Sitzung am 2. Februar darf ebenso wie die Sitzung am 28. Januar auch von Männern besucht werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass alle Sitzungen außer die am 28. Januar bereits ausverkauft sind. Karten gibt es bei Petra Winkels, 02131 605228. Lydia Thomasen von der Katholischen Frauengemeinschaft Vorst freut sich, dass die Sitzungen so gut ankommen. Seit September wird regelmäßig geprobt und mit dem Erlös werden soziale Projekte finanziert. Mit dabei sein werden der Wirbelwind und neue Hoppeditz Danny Frimmersdorf und Karnevalsprinz Rafael Leßmann – dass er erscheinen wird, ist so selbstverständlich nicht. Normalerweise gibt es in Vorst keine Gastauftritte. Rafael Leßmann ist da eine Ausnahme. Man kennt sich bereits aus Zeiten, wo er als Malteser an den Sitzungen teilgenommen hatte.