Verein aus Kaarst : Von der Flüchtlingshilfe zu Allround-Helfern

Bürgermeisterin Ursula Baum und zahlreiche Helfer sammelten Kistenweise Hilfsgüter für die Flutopfer. Foto: Ursula Baum

Kaarst Einst wurde der Verein „Kaarster helfen“ als Flüchtlingshilfe gegründet. Doch die Verantwortlichen unterstützen überall, wo schnelles, unkompliziertes Handeln gefragt ist – so auch nach der Flutkatastrophe.

Zweifel? Die hatte Ursula Baum keine Sekunde, als sie am Freitag kurzfristig einen Aufruf startete. „Das ist eben Kaarst. Hier hilft man sich“, sagt die Bürgermeisterin über ihre Stadt. Tatsächlich sollte es nur kurze Zeit dauern, bis genügend Unterstützer für ihre Hilfsaktion gefunden waren. Das Ziel: Menschen, die die Flutkatastrophe am schlimmsten erwischt hat, mit dem Wichtigsten zu versorgen: Dazu zählen haltbare Lebensmittel ebenso wie Babynahrung, Hygieneartikel, Werkzeug, Verbandskästen und vor allem Wasser. Baum funktionierte kurzerhand die Rathaus-Galerie um, um angenommene Hilfsgüter vorzusortieren, ehe sie in einer Halle zwischengelagert wurden.

Die überwältigende Bilanz nach zwei Tagen à zwei Stunden. „Insgesamt konnten wir 14 Sprinter beladen“, sagt Baum. Noch am Montagabend wurden die Hilfsgüter in den Raum Eschweiler gefahren, von wo aus sie in die betroffenen Gebiete weiter verteilt wurden. Hilfe, die dort ankommt, wo sie benötigt wird! Setzen konnte der Verein auch auf die Hilfe der Gemeinschaft „Ahmadiyya Muslim Jamaat Neuss“ sowie auf zusätzliche Spendenaktionen von lokalen Akteuren wie Rewe Röttcher oder Nahkauf.

Doch Baum organisierte die Aktion nicht nur in ihrer Funktion als Bürgermeisterin, sondern vor allem als Vorsitzende des Vereins „Kaarster helfen“. Ein Verein, über den Baum sagt: „Ich habe immer gesagt, dass ich ihn auslöse, wenn er nicht mehr nötig ist.“ Denn: Gegründet wurde der Verein im Jahr 2015 eigentlich als „Flüchtlingshilfe Kaarst“, um Kaarster Neubürger in der damaligen Situation unterstützend zu begleiten. Die Mitglieder halfen unter anderem bei Anträgen, Behördengängen, Familienzusammenführungen, machten Rechtsberatungen, sammelten Spenden und vieles mehr. Als im Laufe der Jahre in den Behörden die nötigen Strukturen geschaffen wurden, um Flüchtlinge zu unterstützen und zu fördern, wurde aus „Flüchtlingshilfe Kaarst“ schließlich „Kaarster helfen“.

