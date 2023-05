Mehr Preise als geplant Jury kürt Sieger des Fotowettbewerbs der Grünen

Sie sieht aus wie die obere Hälfte einer auf den Kopf gestellten Birne, die Grünfläche in Form einer Kuppel, auf der ein Mann Rasen mäht und etliche andere Zeitgenossen sich tummeln ohne erkennbaren Sinn und Zweck. Dieses Foto hatte der Jury am besten gefallen. Dafür bekam der aus Kaarst stammende Gymnasiallehrer Jörg Feldmeier den ersten Preis. Der zweite Platz wurde gleich zweimal vergeben: An Martin Stöcker und Hilke Steinecke. Stöcker verbindet Grün mit Natur. Auf einem seiner Fotos hat sich ein Setzling den Weg durch ein herabgefallenes Blatt gebahnt – eine Kurzgeschichte vom Entstehen und Vergehen. Steinecke rückte die Feingliedrigkeit der Natur in den Fokus. Der dritte Platz ging an den Neusser Peter Büchel. Er war nicht zur Preisverleihung gekommen und konnte deshalb nichts zu seinen Bildern sagen, die der Jury zum Teil Rätsel aufgegeben hatten.