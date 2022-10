Auch der Major macht Schluss : Junkers gibt Präsidentschaft des Hubertuscorps ab

Hermann-Josef Junkers (l.) wird sein Amt als Präsident des Hubertuscorps in jüngere Hände geben. Auch Major Wilfried Beyer hört auf. Foto: Günter Fischer

Kaarst Das Kaarster Hubertuscorps verliert sein Gesicht: Hermann-Josef Junkers, seit der Gründung im Jahr 2000 Präsident der rund 60 Hubertusschützen, wird sein Amt bei der Jahreshauptversammlung am 6. November zur Verfügung stellen.

Seit 2000 fungierte er zudem als Präsident des Hubertuscorps, das sich aus vier Gesellschaftszügen gegründet hatte: „Alt Hubertus“, „Frei Weg“, „Zackige Hubertusjungs“ und „Treu zu Kaarst“. Auch heute besteht das Corps aus vier Zügen, für „Frei Weg“ ist lediglich der Zug „Bruche mer net“ neu hinzugekommen. Insgesamt neun Schützenkönige stellten die Hubertusschützen nach dem Zweiten Weltkrieg. Stolz ist Junkers vor allem darauf, dass das Corps, das bis zum Jahr 2000 als Schützengesellschaft geführt wurde, bislang erst drei Majore hatte: 75 Jahre lang trug Johann Schouw die Verantwortung, es folgten Peter Weitz und Wilfried Beyer – am 6. November wird dann ein neuer Major für das Hubertuscorps gewählt.

Eine Überraschung erlebten Junkers und Beyer beim Hubertusball in der vergangenen Woche. Eigentlich geht es bei einem solchen Ball um den Corpskönig, diesmal aber standen die beiden im Mittelpunkt und wurden zu später Stunde verabschiedet. „Das kam sehr überraschend, eigentlich sollte nichts über uns gesagt werden“, erinnert sich Junkers. Seinem Nachfolger verspricht er, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Egal, was ist, ich werde den Vorstand weiter unterstützen“, so Junkers, der den Hubertusschützen seit über 50 Jahren treu ist.