Französische Partnerstadt von Kaarst Junge Sinfonie gibt Konzert in Partnerstadt La Madeleine

Kaarst · Die Junge Sinfonie Kaarst und die Musikschule Mark Koll sind am kommenden Wochenende zu Gast in der französischen Partnerstadt La Madeleine. Dort gibt sie am Sonntag (22. Januar) gemeinsam mit den Kaarster Musical Tenors im Kunst-Center „Chaufferie Huet“ in der Gemeinde im Département Nord ein Konzert.

19.01.2023, 04:50 Uhr