Neviges im Kreis Mettmann Junge Kaarster Katholiken besuchen Pfingstfestival

In Neviges versammelten sich über 400 junge Menschen und viele Geistliche und Ordensleute aus dem Erzbistum Köln. Das Festival geht von dem in den 1980er Jahren in Österreich gegründeten Verein Loretto aus. Der Veranstalter in Neviges war das „ApostelHaus Ratingen“ des Vereins Regnum-Christi-Initiativen in Partnerschaft mit mehreren Gemeinschaften. Bereits am Freitag feierten die Teilnehmer eine gemeinsame Messe, die vom Kölner Jugendseelsorger Tobias Schwaderlapp zelebriert wurde. Clemens Neuhoff wirkte an der Gestaltung mit. Der Gottesdienst fand im Mariendom statt, der zweitgrößten Kirche im Erzbistum Köln, die Platz für rund 3000 Gläubige bietet.