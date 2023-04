Workshop im Kaarster Bebop Junge Graffiti-Künstler lernen vom Profi

Im Garten hängen bunte Pappen an den Wänden, auf dem Boden stehen Kisten mit selbst gebastelten Schablonen und unzähligen Sprühdosen. Man sieht: In den vergangenen vier Tagen wurde im Haus der Jugend „Bebop“ an der Pestalozzistraße in Kaarst hart gearbeitet. Im Zuge des Förderprogramms „Kulturrucksack“ veranstaltete das Bebop einen Graffiti-Workshop und holte sich dazu professionelle Hilfe aus Köln dazu: Nane von Lerchenfeld ist Graffiti-Künstlerin und hat aus ihrem Style ein eigenes Modelabel gegründet. Es war nicht der erste Workshop mit Kindern und Jugendlichen, den sie gegeben hat, erklärt von Lerchenfeld. Sie verfügt also bereits über viel Erfahrung gerade auch im Umgang mit Jugendlichen.