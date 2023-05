Am Asternweg in Kaarst Jugendeinrichtung „Die Insel“ wird abgerissen

Für den Übergang könnte es eine Containerlösung auf einer Wiese gegenüber des jetzigen Standortes geben. Diese Container müssen aber von der Stadt Kaarst genehmigt werden. „Es gibt schon den Willen dazu“, sagt Blume, auch „wenn eine Containerlösung die Einrichtung nicht ersetzen kann“, wie die Leiterin sagt. Sollte die Übergangslösung kommen, werden die beiden Leiterinnen versuchen, viele Angebote draußen zu machen. „Die ganze Zeit im Container hocken ist nicht unser Ziel“, so Murtezani. Die neuen Räumlichkeiten der „Insel“ sollen ganz in der Nähe erhalten bleiben. Sie sind mit rund 180 Quadratmetern kleiner als die jetzigen mit rund 300 Quadratmetern. „Das wird eine Umstellung. Wir hoffen, das unsere Angebote weiterhin stattfinden können, vor allem unsere Inselhelden“, sagt Blume. Seit 2008 bietet das Jugendzentrum dieses Projekt an, bei dem Ehrenamtler Jugendlichen kostenlos Nachhilfe geben. Dabei arbeiten die Ehrenamtler immer mit dem gleichen Kind zusammen, diese werden so konstant begleitet. „Das Projekt hat schon gute Früchte getragen“, so Blume. Gestartet ist es mit einem Jugendlichen und einem Helfer, mittlerweile nehmen über 30 Jugendliche das Angebot wahr. Blume: „Meistens bleibt es nicht bei der Nachhilfe, sondern geht weit darüber hinaus. Das ist genau das, was ich so toll finde.“