Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ : Kaarster Jugendzentren erhalten Outdoor-Geräte aus Fördertopf

Kaarst Lastenfahrräder, Spielmaterialien und Outdoor-Musikanlagen: Ein großes Ausstattungspaket konnte die Stadt an die Jugendeinrichtungen in Kaarst verteilen. Möglich wurde das durch das Landesprogramm „Aufholen nach Corona“.

Rund 16.000 Euro gab es für Kaarst an Fördermitteln aus dem Landesprogramm. Die ersten Fördermittel sind an die Einrichtungen Bebop, das Jugendcentrum Holzbüttgen und die PamPauke in Büttgen geflossen. Weitere Jugendhilfeträger und -einrichtungen können sich bei Interesse mit einem Konzept an die Stadt wenden.