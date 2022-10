„jugend creativ“ in Kaarst : Jugendwettbewerb zum Thema „Zusammenhalt“ gestartet

Kaarst Der 53. Internationale Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken zum Thema „WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?“ ist offiziell gestartet.

(NGZ) Mit der Bildungsinitiative lädt die Raiffeisenbank Kaarst eG Kinder und Jugendliche aus Kaarst ein, sich kreativ mit dem Thema Zusammenhalt in Bildern, Kurzfilmen oder im Quiz auseinanderzusetzen. „Ein gesellschaftliches und soziales Miteinander ist aktuell wichtiger denn je“, sagt Simone Kaltwasser von der Raiffeisenbank Kaarst eG, die den Jugendwettbewerb seit vielen Jahren ausrichtet. Schirmfrau des Wettbewerbs ist Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien. Teilnehmen können Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis einschließlich 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, in den Kategorien Bildgestaltung, Kurzfilm und Quiz. Bilder und Quizscheine können in der Hauptstelle der Raiffeisenbank Kaarst eG eingereicht werden. Abgabeschluss ist der 16. Februar 2023. Die Bilder und Filme der Ortssieger werden an die Landesebene weitergereicht. Unter allen Teilnehmenden vergibt die Raiffeisenbank Kaarst eG Geld- und Sachpreise.