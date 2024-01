Bürgerstiftung stellt sich vor Jugendparlament zu Mithilfe für Europatag aufgefordert

Kaarst · Die Bürgerstiftung Kaarst hat sich dem Jugendparlament in dessen jüngster Sitzung vorgestellt und die Mitglieder direkt dazu eingeladen, sich am Europatag am 8. Mai zu beteiligen.

24.01.2024 , 16:00 Uhr

Das Jugendparlament soll etwas zum Europatag beisteuern, beispielsweise einen Poetry Slam. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Von Rudolf Barnholt