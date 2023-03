Vorstoß in Kaarst Jugend wünscht sich einen 24-Stunden-Shop

Was auffiel: Ihre Altersgenossen werden auf diesem Fragebogen gesiezt. Abgefragt wird unter anderem die Zufriedenheit mit den Sportangeboten, wo sich die jungen Leute am liebsten treffen, ob ihnen die bestehenden Aufenthaltsmöglichkeiten ausreichen und wie sie sich im Stadtgebiet fortbewegen. Eine Frage wird sein, ob sie mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zufrieden sind. Auch die Radwege werden beurteilt werden können. Eigentlich wären die Mitglieder des Jugendparlaments gerne in die Klassen der weiterführenden Schulen gegangen. Das war so aber nicht erwünscht. Immerhin können sie in eine Sitzung der Schülerverwaltung kommen und so alle Klassensprecher als Multiplikatoren erreichen.