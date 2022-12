Neu gewähltes Gremium in Kaarst Franke und Meinert führen Jugendparlament an

In der rund 90-minütigen Sitzung klärte Semmler die 17 Mitglieder des Jugendparlaments über ihre Rechte und Pflichten auf und machte sie darauf aufmerksam, dass sie die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung haben. „Sie können sich mit ihren Themen an den Stadtrat und die Ausschüsse wenden und müssen gehört werden. Ich habe sie ermutigt, das intensiv zu nutzen“, so Semmler. Im Januar, so kündigt Semmler an, wird das Jugendparlament über das Konzept zur Umgestaltung der Kaarster Innenstadt informiert und kann sich darüber austauschen. Zudem berichteten die Jugendlichen über die Vorbereitungen zur Wahl des Jugendparlaments an den Schulen, die offenbar ziemlich unterschiedlich war – einige haben sich dabei offenbar besser vorbereitet als andere. „Wir werden uns mit den Schulen austauschen, damit jeder Schüler die gleiche Möglichkeit hat, gewählt zu werden“, kündigt Semmler an und resümiert: „Ich gehe mit diesem Jugendparlament zuversichtlich in die Zukunft.“ Auch von den vier großen Ratsfraktionen (CDU, Grüne, FDP und SPD) waren Vertreter dabei. Das zeigt, dass das Jugendparlament auch bei den „Großen“ gut ankommt. Für das Jahr 2023 ist monatlich eine Sitzung des Jugendparlaments angesetzt (außer in den Sommerferien).