Jüngstes Gremium in Kaarst Jugendparlament wählt Kreuels zum neuen Vorsitzenden

In der Sitzung des Jugendparlaments am Montag wurde es zum ersten Mal so richtig spannend. Markus Meinert hatte den Vorsitz abgegeben. Der Grund: Er wird jetzt studieren und lebt dann nicht mehr in Kaarst. Seinen Platz im Jugendparlament wird David Leitz als Nachrücker einnehmen. Der neue Vorsitzende wurde in geheimer Abstimmung gewählt. Drei Kandidaten hatten sich um dieses Amt beworben: Jonatan Röhlig, Conrad Kreuels und Zoheib Zabihi; sie stellten sich jeweils kurz vor. Conrad Kreuels bekam so viele Stimmen wie die anderen beiden Kandidaten zusammen. Die unterlegenen Bewerber erhielten jeweils drei Stimmen. Der 16-Jährige ist Vorsitzender der Jungen Union in Kaarst. „Die Arbeit im Jugendparlament macht mir sehr viel Spaß“, erklärte der neue Vorsitzende.