Sitzung am Dienstag in Kaarst Jugendparlament sucht Kontakt zum Seniorenbeirat

Das Jugendparlament öffnet den Jugendlichen so manche Türe. So wurden sie jetzt ermuntert, zum deutsch-polnischen Jugendwerk nach Breslau zu reisen. Der Termin ist in der Zeit vom 23. bis 25. September, im Preis von 65 Euro sind Übernachtung und Verpflegung enthalten, um die An- und Abreise müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer allerdings selber kümmern. Und eines noch: Wer Interesse an diesem Jugendaustausch hat, muss zwischen 18 und 26 Jahre alt sein. Im September stehen die Jugendparlamentswahlen an. Wer kandieren möchte, muss sich bis zum 28. Juni melden.