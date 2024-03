Termin steht noch aus Jugendparlament plant Sommerball im Einstein-Forum

Auf die Mitglieder des Jugendparlaments kommen ohnehin immer mehr Termine zu, und das ist auch gut so: So wachsen sie noch stärker in ihre Aufgabe als Vertreter der Jugendlichen hinein. Am 21. April besteht die Möglichkeit, an einem Workshoptag zum Thema Kommunikation teilzunehmen. Bereits am 18. April können Mitglieder des Kaarster Jugendparlaments am Jugendrat in Düsseldorf teilnehmen. Diejenigen, die von diesem Angebot Gebrauch machen, können sicherlich die eine oder andere Anregung mit nach Kaarst nehmen.