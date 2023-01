Allwetterplatz in Kaarst Jugendparlament kritisiert Gummiplatz

Die Radwegegruppe hatte nichts Neues zu berichten, und über das Ergebnis der Umfrage unter Kaarster Jugendlichen soll erst in der nächsten Sitzung gesprochen werden. Für ein Gespräch zwischen den Teilnehmern des Jugendparlaments und Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung wurde ein Termin vereinbart: Der Austausch und das gegenseitige Kennenlernen soll am 21. März stattfinden. Am 28. Januar hat der Verein „Kaarster for Future“ von 10 bis 16 Uhr seine Klausurtagung in der Seniorenstube der Lukaskirche in Holzbüttgen. Und am 11. Februar wird es in um 14 Uhr die zweiten Ortsbegehung geben. „Warum sollen wir zu Kaarster for Future gehen?“, wurde da gefragt. Eine erstaunliche Frage, die Martina Bläser so beantwortete: „Es geht darum, dass Kaarst klimaneutral wird. Kaarster for Future setzt sich dafür ein und ihr könntet die Jugend vertreten.“