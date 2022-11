Jugendhilfeausschuss in Kaarst Das ist das Projekt „Kurve kriegen“

Sara Glanz vom Sozialdienst Katholischer Männer erklärt, wie es dann weitergeht: „Wir nehmen Kontakt mit der Familie auf. Die Teilnahme an dem Projekt ist freiwillig.“ In der Clearingphase, die sechs bis acht Wochen dauert, wird überlegt, wie das Kind oder der Jugendliche wieder in die Spur gebracht werden kann. Es gibt eine Zielvereinbarung und eine Betreuungsphase. Möglicherweise kann es sinnvoll sein, die Betroffenen in einen Verein zu vermitteln, um ihm vor Augen zu führen, welche Fähigkeiten er hat. Endlos ist die Geduld des Teams allerdings nicht: „Wir können sagen, es macht keinen Sinn mehr. Und auch nach Verhängung einer längeren Haftstrafe können wir nicht weiter tätig sein“, sagt Klug.