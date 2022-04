Zwei Einsätze für Kaarster Feuerwehr : Jugendliche setzen Garage mit Böllern in Brand

In Kaarst sind Kunststoffbehälter für Salz abgebrannt. Foto: Polizei

Kaarst/Vorst Zwei Brände haben die Kaarster Feuerwehr am Wochenende in Atem gehalten. Am Freitag gegen 17.30 Uhr brannte es auf dem Gelände der Gemeinschaftsgrundschule Vorst.

Nach Angaben der Polizei hatten vier Kinder durch Belüftungsöffnungen einer Garage Feuerwerkskörper geworfen und dadurch in dem Raum gelagertes Holz und Bauschutt entzündet. Die Feuerwehr brachen das Garagentor auf und löschten die Flammen.

Bei den Kindern soll es sich um vier Jungen im Alter von 12 bis 13 Jahre handeln. Sie werden als rund 1,50 Meter groß beschrieben. Einer war mit einer weißen Steppjacke bekleidet, die anderen waren dunkel gekleidet. Die Kinder entfernten sich mit ihren Fahrrädern in Richtung Friedhof. Eines der Räder wird als blau mit braunem Ledersattel beschrieben, die übrigen sollen dunkel lackiert gewesen sein.

Am Sonntag gegen 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr zur Straße „Am Schulzentrum“ in Kaarst aus. Dort hatten Unbekannte offenbar vorsätzlich zwei Kunststoffbehälter für Streusalz angezündet. Die Flammen wurden gelöscht. Die Wand einer angrenzenden Garage ist nun verrußt.

Hinweise auf die Verursacher liegen nicht vor. Zeugen sollen sich unter der 02131 3000 melden.

(NGZ)