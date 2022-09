Vorfall mitten in Kaarst : Jugendliche schlagen Zwölfjähriger die Nase blutig

Kaarst Drei Mädchen und zwei Jungen haben eine Zwölfjährige in Kaarst eingekesselt und geschlagen. Dann liefen sie weg. Das Opfer hat Anzeige erstattet.

Sabrina K. (Name zum Schutz des Opfers geändert, richtiger Name unserer Redaktion bekannt, Anm. d. Red.) war auf dem Weg von der Kaarster Stadtmitte nach Hause, als sie plötzlich an der Ecke einer Nebenstraße fünf Jugendliche (drei Mädchen, zwei Jungs) sah, die über sie sprachen und mit dem Finger auf sie zeigten. Als K. an ihnen vorbeigehen wollte, wurde sie von einer Jugendlichen festgehalten und in die Nebenstraße reingezogen. Die Jungs stellten sich im Kreis um die Zwölfjährige auf, sodass sie nicht weglaufen konnte. Die Jugendlichen haben K. Fragen gestellt, als K. nicht antwortete, schlug das Mädchen, das sie vorher festhielt, einfach zu. Der Schlag traf K. so hart, dass sie Nasenbluten bekam. Danach sei die Jugendbande davon gelaufen. Da K‘s Mutter noch arbeitete, lief ihre Tochter erst einmal zu einer Freundin. Erst gegen 22.30 Uhr habe die Mutter von dem Vorfall am Montag, 12. September gegen 20.30 Uhr, erfahren. Einen Tag später gaben K. und ihre Mutter eine Anzeige gegen Unbekannt auf. Polizeisprecherin Claudia Suthor bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion den Eingang einer „Anzeige wegen Körperverletzung“ am Nachmittag des 13. September. Bis heute könne K. keine Angaben zu den Tätern machen, erklärt ihre Mutter im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Mittwoch (21. September) habe sie mit ihrer Tochter einen Termin bei der Kriminalpolizei und hofft darauf, „dass die Polizei zumindest einen der Jugendlichen dingfest machen kann“. K. habe den Vorfall bislang gut weggesteckt. Sie sei zwar geschockt gewesen, dass ihr so etwas passiert ist, lasse sich aber nicht davon unterkriegen. „Ich bin stolz, so eine starke Tochter zu haben“, erklärt die Mutter. Bei Facebook, wo die Mutter den Angriff auf ihre Tochter öffentlich gemacht hatte, sorgt diese Tat für Entsetzen. „Ohne Worte“, „Unfassbar“ oder „Mitten in Kaarst?“ lauten einige Kommentare.