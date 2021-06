Vorfall in Kaarst : Unbekannte Täter greifen jugendliches Duo an

Kaarst Die Polizei sucht mit Personenbeschreibungen eine Gruppe junger Männer, die zwei Jugendliche in Kaarst attackiert und leicht verletzt haben sollen.

(NGZ) Passanten sind am vergangenen Samstagabend gegen 20 Uhr in Kaarst auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen aufmerksam geworden und informierten die Polizei. An der Kreuzung Neusser Straße/Friedensstraße ging – so teilte es die Polizei am Montag mit – eine Gruppe mehrerer junger Männer augenscheinlich zwei Jugendliche (im Alter von 15 und 16 Jahren) körperlich an.