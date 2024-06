Ute Schnur verabschiedet sich von der Stadt Kaarst „Sie sind für mich immer das Jugendamt gewesen“

Ihr Vorgänger als Jugendamtsleiter war der mittlerweile verstorbene Rudolf Futter. Die Jüngeren in den Gremien wie Stadtrat und Jugendhilfeausschuss dürften sich nur an Ute Schnur erinnern. Das geht dem aktuellen Ausschussvorsitzenden Christian Horn-Heinemann offenbar genauso: „Sie sind für mich immer das Jugendamt gewesen. Egal, was war, Frau Schnur wusste immer Bescheid.“ Und er wurde persönlich: „Ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement und danke, dass Sie die Politik und die Vereine so lange ertragen haben.“ Ute Schnur hatte ihre Laufbahn am 1. April 1984 als Bezirkssozialarbeiterin gestartet. Sie war für Familienhilfe und Jugendhilfe zuständig. 2008 hatte sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum, im vergangenen Jahr schaffte feierte sie dann ihre 40-jährige Amtszeit bei der Stadt Kaarst. Die 64-Jährige möchte sich künftig unter anderem der japanischen Küche widmen.